Rui Coelho anuncia Academia no Vale Paraíso

No âmbito das comemorações do 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira (AFM), o presidente Rui Coelho revelou que está em estudo a criação de uma nova Academia no Vale Paraíso, projecto que deverá contar com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo Regional.

“Estamos a estudar a hipótese de uma nova Academia no Vale Paraíso, também com a ajuda da Federação e do Governo Regional. Trata-se de uma estrutura fundamental para melhorar as condições do futebol madeirense, em especial no centro de arbitragem, que precisa de estar mais ajustado à situação geográfica da Região e aos quadros competitivos”, afirmou o dirigente.

Rui Coelho destacou a colaboração próxima com a Federação, e sublinhou que “estas situações não se resolvem de um dia para o outro, mas a abertura que temos sentido por parte da FPF tem sido fantástica”. O presidente da AFM garantiu que, após as eleições autárquicas, haverá uma reunião com o Governo Regional para acertar os detalhes necessários à concretização do projecto.

O responsável máximo da AFM defendeu ainda que este é um momento de celebração, mas também de responsabilidade: “Hoje é motivo redobrado para festejar estes 109 anos, mas também de responsabilidade para o futuro. A Federação Portuguesa de Futebol estará sempre connosco e, com o nosso maior ídolo Cristiano Ronaldo como referência, tudo faremos para garantir um futuro risonho ao futebol português a partir da Madeira”.

Rui Coelho abordou ainda outros desafios, nomeadamente o trabalho contínuo de sensibilização junto de dirigentes, treinadores, árbitros e encarregados de educação.

O presidente da AFM concluiu deixando uma promessa para 2026: “Nos 110 anos da Associação vamos lançar um livro que contará toda a história da instituição e homenageará aqueles que, ao longo de mais de um século, contribuíram para o crescimento e promoção do futebol madeirense”.