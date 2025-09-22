Marcelo encontrou Guterres "em grande forma" e reiterou-lhe o apoio de Portugal

O Presidente da República afirmou hoje ter encontrado o secretário-geral da ONU, António Guterres, "em grande forma" e "muito motivado", apesar do que se passa no mundo, e reiterou-lhe o apoio de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, onde hoje foi recebido por António Guterres, antes da 80.ª sessão de debate geral da Assembleia Geral da ONU, em que fará a sua sexta e última intervenção como chefe de Estado, na terça-feira.

"Achei o secretário-geral em grande forma. Há muito tempo que não o encontrava numa tão boa forma, muito motivado e, apesar da situação que vivemos no mundo, a sentir que, olhando para o médio prazo, não há alternativa às Nações Unidas", descreveu.

"Não há alternativa àquilo que ele defende e, portanto, aquilo que às vezes é uma dificuldade ou se sente como dificuldade no momento imediato, vai ser ultrapassado pela própria realidade", acrescentou o Presidente da República, referindo que este encontro "serviu para Portugal reafirmar o seu apoio" ao secretário-geral da ONU.

O chefe de Estado destacou como "um bom sinal" que o Presidente norte-americano, Donald Trump, vá "ter um encontro com o secretário-geral [da ONU] amanhã [terça-feira], e também haver vários países que também irão ter um encontro do Presidente Trump num domínio sobre o qual Portugal se pronunciou, que é o domínio do Médio Oriente, para encontrar uma solução para o dia seguinte".

Sobre as reuniões bilaterais que tem tido à margem da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa informou que no domingo o Rei da Jordânia aceitou o seu convite para ir a Portugal até ao fim deste ano, e que recebeu hoje do Presidente do Tajiquistão a confirmação do apoio à candidatura portuguesa a um lugar não-permanente no Conselho de Segurança em 2027-2028, a eleger em 2026.