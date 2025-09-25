Sporting, Benfica e FC Porto prontos para "surpresas" e "dificuldades" na Taça

Os representantes de Sporting, Benfica e FC Porto alertaram para eventuais "surpresas" e "dificuldades" nas respetivas partidas relativas à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal em futebol, hoje sorteada.

Pouco após a realização do sorteio, Bernardo Palmeiro, diretor geral do Sporting, alertou para as habituais surpresas que a 'prova rainha' costuma reservar e garantiu que os leões tudo farão para as evitar frente ao Paços de Ferreira, que disputa a II Liga.

"Acho que o Sporting tem de ter cuidado não só neste, como em todos os jogos e todos os adversários, não só com o Paços de Ferreira em particular. A Taça de Portugal por vezes tem surpresas e jogos em que as equipas não podem facilitar e o Sporting jogará muito a sério para passar à próxima eliminatória", prometeu o dirigente.

Pelo lado do Benfica, Mário Branco, diretor geral de futebol, assinalou a dificuldade acrescida de defrontar o Chaves, adversário que milita na II Liga, em Trás-os-Montes e poucos dias antes de rumar a Inglaterra para defrontar o Newcastle, pela Liga dos Campeões.

"É um adversário difícil, um adversário que recentemente esteve na Liga principal e é uma deslocação também longa, são praticamente mil quilómetros, ida e volta. É uma terceira eliminatória jogada após um período de seleções, o que é sempre complicado para as equipas que habitualmente têm muitos jogadores a representar os seus países e antecede uma deslocação ao Newcastle, pela Liga dos Campeões, o que também complica", assume o dirigente dos 'encarnados'.

Por fim, Rui Barros, antigo futebolista e treinador do FC Porto que representou os 'azuis e brancos' no sorteio, recordou as "grandes experiências" que conheceu na Taça de Portugal ao longo da carreira, que servem de exemplo para o embate com o Celoricense, oriundo do Campeonato de Portugal (quarto escalão).

"É um objetivo do FC Porto passar esta eliminatória e chegar à final, mas este é um jogo que pode também causar dificuldades, porque presumo que o adversário também vai estar muito motivado. Já tive grandes experiências na Taça e muitas vezes não contamos com aquilo que vamos ter no dia de jogo, por isso temos de estar sempre muito sérios, competentes e rigorosos porque, afinal a Taça de Portugal é isto mesmo", avisou o antigo internacional por Portugal.