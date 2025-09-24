Sporting de Braga bate Feyenoord na estreia na fase de liga
O Sporting de Braga venceu hoje os neerlandeses do Feyenoord por 1-0, em encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio Municipal de Braga.
O espanhol Fran Navarro apontou, aos 79 minutos, o tento dos 'arsenalistas', que somavam três jogos sem ganhar.
Na classificação, os minhotos seguem, provisoriamente, no grupo da frente, com três pontos, numa tabela em que os oito primeiros seguem diretamente para os 'oitavos' e os classificados entre o nono e o 24.º jogam o play-off de acesso aos 'oitavos'.