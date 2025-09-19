FC Porto procura reforçar liderança da I Liga na visita ao Rio Ave

O FC Porto procura hoje reforçar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, no estádio do Rio Ave, no jogo de abertura da sexta jornada, que ficará marcada pela estreia de José Mourinho como treinador do Benfica.

O jogo em Vila do Conde coloca frente a frente a única equipa 100% vitoriosa -- e já com um triunfo em casa do bicampeão Sporting, por 2-1 -- e outra ainda sem qualquer êxito no campeonato, que ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da zona vermelha da classificação.

A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli, que estará privado dos lesionados Nehuén Pérez, Alberto Costa e Luuk de Jong, e que tem William Gomes e Martim Fernandes em dúvida, dispõe de três pontos de vantagem sobre Sporting e Moreirense, segundo e terceiro colocados, respetivamente.

Os 'leões' recebem a equipa de Moreira de Cónegos na segunda-feira, no encontro de encerramento da ronda, o que poderá ser aproveitado, entre outros, pelo Benfica, quarto posicionado, a dois pontos do rival lisboeta, mas com menos uma partida disputada.

As 'águias' deslocam-se no sábado ao estádio do AVS, 17.º e penúltimo classificado, já sob o comando de José Mourinho, que foi apresentado na quinta-feira como novo treinador benfiquista, em substituição de Bruno Lage, despedido após a derrota na receção ao Qarabag, por 3-2, na estreia na Liga dos Campeões.

Programa da 6.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 set:

Rio Ave - FC Porto, 20:15

- Sábado, 20 set:

Santa Clara - Alverca, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Nacional - Arouca, 15:30

AVS - Benfica, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 21 set:

Tondela - Estrela da Amadora, 15:30

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00

Casa Pia - Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 22 set:

Sporting - Moreirense, 20:15