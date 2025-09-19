Élia Ascensão compromete-se continuar a reforçar pacote de programas sociais

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou, esta semana, o Centro Comunitário da Achada do Barro, que recentemente foi palco, pela mão da gestão JPP, da celebração de um contrato de comodato e de um contrato-programa com a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, com vista a viabilizar a instalação e funcionamento do futuro Centro Comunitário da Achada do Barro, na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz.

Em nota emitida à imprensa, o partido revela que a candidata Élia Ascensão destacou que "aquele centro é mais uma das marcas do programa social implementado pelo JPP em Santa Cruz, numa aposta social que é para continuar e reforçar". Referiu, a propósito, que "o propalado sucesso económico da Região não é real e que existem muitas bolsas de pobreza, uma classe média sem acesso a ajudas públicas e a passar dificuldades, e uma população sénior que vive nas margens e em absoluta solidão".

Deste modo, adianta o partido, a candidata sublinhou que "o apoio municipal é necessário e está integrado num projecto mais vasto, visto que nenhum concelho ou região alcança solidez social e económica com margens esquecidas".

Revela ainda que Élia Ascensão anunciou que "a candidatura JPP se compromete a continuar a reforçar o pacote de programas sociais, nomeadamente através de um programa direcionado para a população sénior". Em causa, explica, "está um Programa de Prestação de Cuidados de Proximidade à População Idosa com vista à atribuição de apoio financeiro para a aquisição de serviços de acompanhamento de idosos, no domicílio".

Diz também que a candidata lembra que "o Município tem hoje apoios sociais que vão da Educação à Saúde, à Habitação, passando por apoio directo às famílias mais carenciadas".

Sobre o Centro Comunitário da Achada do Barro, revela que Élia Ascensão explicou que "o mesmo permitirá a concretização de uma resposta social estruturada e de proximidade, num território marcado pelo envelhecimento demográfico e pela carência de equipamentos sociais". Ou seja, adianta, "o Centro Comunitário da Achada do Barro será um espaço dinamizador de atividades socioculturais, de promoção do envelhecimento activo, de apoio à integração social e de reforço da coesão comunitária".

Por fim, o JPP diz que "aquele novo investimento camarário contribuirá para a criação de condições que possibilitem aos indivíduos e famílias o exercício pleno da cidadania; ao mesmo tempo que apoia as famílias no desempenho das suas funções e responsabilidades com mais velhos, reforçando a capacidade de integração e participação social".