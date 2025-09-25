"Um bom jogo para a equipa mostrar uma boa reacção"

Afastado da Taça de Portugal, o Marítimo concentra-se agora na Liga 2, que regressa este fim-de-semana. Mas, o jogo com o Belenenses não ficou esquecido. "Sim, no jogo da Taça de Portugal não fomos nós, isso é o mais importante sublinhar, pelo que embate frente ao Sporting B é um bom jogo para a equipa e os jogadores mostrarem uma reação, que terá de ser efectiva", reage assim Vítor Matos.

O treinador do Marítimo mostra-se convicto que "mais que haver um jogo que nos defina, é a forma como reagimos nestes momentos e a minha maior preocupação é a maneira como vamos reagir", mas considerando que o embate contra o Sporting B será "um jogo contra o primeiro classificado da II Liga", que aponta como sendo "uma boa equipa, bem organizada", mas assegurando que "o Marítimo vai estar neste jogo para competir com total ambição"

De resto, Vítor Matos considera que os jogadores, ao longo da semana, reagiram bem ao afastamento da Taça de Portugal. "Foi uma reação que já esperava, tendo em conta o grupo que conheço, com ambição, com determinação e muita vontade em mudar a imagem que ficou do jogo com o Belenenses", diz.

As equipas B que estão na II Liga são normalmente especiais. "O Sporting B esteve duas semanas sem competir porque não participou na Taça de Portugal, mas alguns dos seus jogadores estiveram na Youth League e tudo isto torna as coisas num contexto especial. De qualquer forma, o Sporting B tem um plantel muito estável, com processos e uma ideia de jogo bem definidos, que lhe traz muitas vantagens, o que nem sempre é fácil de conseguir numa equipa B", sublinha.

"O Sporting B tem uma equipa muito jovem, mas com muita qualidade, com jogadores já com experiência de I Liga e outros já com passagens pela equipa principal do Sporting. Por isso acho que será um bom jogo e é sempre bom ir competir contra o líder do campeonato, de molde a mostrar aquilo que também somos", sustenta o técnico.

"Estas cinco jornadas já disputadas, mais o jogo da Taça, trouxeram-nos sempre problemas diferentes e fomos sempre resolvendo aos poucos esses problemas e impondo, em muitos momentos, o que nós queremos. Este jogo será muito diferente, pois, por norma, os jogadores do Sporting B são muito refinados tecnicamente e que vai tornar o jogo completamente diferente de um jogo normal de II Liga. Vamos procurar dominar o jogo e procurar impor a nossa identidade", conclui o treinador maritimista.

O Marítimo joga, no sábado de manhã, frente ao Sporting B, no reatamento da II Liga. O jogo está agendado para as 11 horas com transmissão na Sporting TV.