IPMA coloca todos os distritos do continente sob aviso amarelo no domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje todos os distritos continentais sob aviso amarelo no domingo, mantendo-se o aviso laranja para cinco distritos devido à agitação marítima.

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, com Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 03:00 de domingo, com esse aviso a prolongar-se até às 12:00 de domingo em Santarém.

Até às 09:00 de domingo, os mesmos distritos, com exceção de Santarém, vão estar também sob aviso amarelo devido à precipitação e à agitação marítima, com todos os distritos restantes de Portugal continental a ficarem também sob o mesmo aviso devido à precipitação no domingo.

De acordo com o IPMA, a precipitação pode ser por vezes forte e "poderá ser ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no litoral oeste e até meio da manhã" de domingo.

Mantém-se, contudo, o aviso laranja no domingo para os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja devido à agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 05 a 06 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima.

O aviso laranja está em vigor até às 09:00 de domingo para Leiria e Lisboa, estendendo-se até às 12:00 em Setúbal e até às 15:00 para Beja e Faro.

O IPMA informou que permanece alguma incerteza relativamente à trajetória da depressão pós-tropical Gabrielle, que afetou primeiro o arquipélago dos Açores na quinta-feira.

A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.

O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18:00 de quinta-feira e as 18:00 de hoje, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados.