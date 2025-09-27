Jovem Lucas Costa Cubbin conquista Torneio DIÁRIO de Notícias

O jovem Lucas Costa Cubbin, de apenas 18 anos, foi o grande vencedor da 11.ª edição do Torneio DIÁRIO de Notícias, realizado esta manhã no campo de golfe do Santo da Serra.

O atleta do clube anfitrião brilhou com uma exibição segura e consistente, somando 42 pontos que lhe permitiram garantir o primeiro lugar da classificação geral, deixando o seu mais directo adversário a apenas dois pontos de distância.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

O torneio, que contou com 90 golfistas no 'shotgun' do percurso Desertas-Serras, na modalidade stableford net individual (95% handicap), voltou a colocar o golfe em destaque na Madeira e a reforçar a parceria histórica entre o DIÁRIO de Notícias e o Clube de Golfe do Santo da Serra.

No restante pódio, João Paulo Gomes ficou em segundo lugar com 40 pontos, seguido por Lino Bento, também com 40 pontos, enquanto entre as senhoras a melhor classificação foi alcançada por Matilde Leal Gouveia, também atleta da clube anfitrião, que com 38 pontos conquistou o quinto lugar da classificação geral.