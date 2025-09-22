 DNOTICIAS.PT
Incêndios País

Bombeiros têm pela frente noite de "muito trabalho" no Algarve

Foto Lusa

Os bombeiros terão uma noite de "muito trabalho" no combate ao incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, e que contava hoje à tarde com uma frente ativa no concelho de Lagos, disse fonte da Proteção Civil.

"O incêndio ainda tem uma frente ativa, que tem uma área muito grande - todo o perímetro do incêndio é ampla -- e há pontos quentes que merecem atenção. Houve várias reativações ao longo da tarde em todo o perímetro, que obrigaram a fazer um balanceamento de meios e uma resposta imediata do dispositivo", afirmou à agência Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Depois de durante o dia terem contado com o apoio de nove meios aéreos, ao final da tarde o dispositivo de combate estava a "fazer um reposicionamento de meios" e a abrir acessos com máquinas de rasto para procurar aproveitar, durante a noite, as condições meteorológicas mais favoráveis.

"Esperamos que o vento comece na diminuir e a humidade a aumentar e está agora a ser redefinida a estratégia para fazer o combate durante a noite", adiantou.

Ainda segundo a fonte, não houve mais feridos a registar, além dos nove ligeiros reportados no 'briefing' realizado pela Proteção Civil durante a manhã.

O incêndio também não afetou mais casas, além de uma segunda habitação que foi atingida e previamente contabilizada, no concelho de Aljezur, apesar das projeções a grande distância que se verificaram durante a tarde e que obrigaram o dispositivo a adaptar-se para evitar que as chamas progredissem ainda mais, destacou a fonte da Proteção Civil.

"O vento tem sido o grande obstáculo, porque está muito forte e provoca projeções a grande distância", reconheceu.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, está "previsto um desagravamento" da intensidade do vento "uma humidade crescente" durante a noite e as equipas de combate querem aproveitar esta "janela de oportunidade" para controlar o fogo o mais rapidamente possível.

"Há zonas em que o acesso é difícil e é preciso abrir caminhos com as máquinas para os meios depois fazerem o combate direto", disse, antecipando uma "noite de muito trabalho" para os bombeiros.

A área afetada é composta por mato, mas há também zonas de pinhal, de eucaliptal e sobreiros, caracterizou previamente o segundo comandante da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, frisando que a zona de mato foi mais atingida na parte inicial do incêndio.

De manhã, a Proteção Civil indicou que o incêndio estava dominado em 70%, mantendo-se uma linha de fogo "preocupante" com cerca de oito quilómetros.

O segundo comandante da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, explicou, na ocasião, que nos cerca de 30% que restavam do fogo, havia "pontos preocupantes".

De acordo com a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19:40 combatiam as chamas 541 operacionais, apoiados por 196 viaturas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15:20 de domingo, na localidade da Bordeira, concelho de Aljezur, distrito de Faro.

