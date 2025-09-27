Rejeitada nova acção contra plano da Praia Formosa

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 27 de Setembro, dá conta que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal não deu razão à providência cautelar, mas deixou alertas. Processo foi movido por 18 cidadãos, visando a CMF e as quatro empresas promotoras do projecto imobiliário.

Raio-X desligado da rede há dois anos

Fique a saber que os doentes são forçados a fazer mais exames e médicos têm de fotografar e imprimir para poderem trabalhar. Secretaria da Saúde promete solução para breve. Esperança de vida na Região depois dos 65 anos nunca foi tão alta.

Região quer limitar TVDE com a ajuda de Lisboa

Descubra que o Governo Regional vai fazer um estudo económico e de mobilidade, e enviar o diploma à República. Motoristas manifestaram-se no Funchal contra a decisão de suspensão de novas licenças.

Nas 'Emoções' revelamos que o ‘Madeira 7 Talks’ regressa a 16 de Novembro.

Destaque ainda para: CDS aprova hoje carta de compromissos do autarca democrata-cristão.

