Miguel Caires na liderança do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos

A dupla Miguel Caires/Jorge Carvalho, tripulando um Skoda Fabia RS Rally2, está na liderança do Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, após a disputa das duas classificativas de aberturas, duas super especiais com 1,70 km, disputados no centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Miguel Caires conclui este primeiro dia de prova com o tempo total de 2 minutos, 25 segundos e 6 décimos, dispondo de uma vantagem de 4 décimos sobre João Silva/Luís Rodrigues, aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2, que ocupa o segundo posto.

O terceiro classificado é Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally2, separado por 2 segundos do líder.

Referência para o facto de Miguel Caires ter conquistado o primeiro ponto extra, ao vencer a primeira classificativa.

A penúltima prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025 prossegue amanhã com a disputa de mais oito classificativas.