PortoBay vai ter boutique hotel na Zona Velha do Funchal

O grupo PortoBay vai reforçar a sua presença na capital madeirense com a criação de um boutique hotel na Zona Velha do Funchal.

À margem da cerimónia de entrega da Distinção Turística Municipal, promovida pela Câmara do Funchal no âmbito do Dia Mundial do Turismo, o chairman do grupo, António Trindade, que foi um das entidades homenageadas, adiantou que a nova unidade deverá contar com cerca de 50 quartos, mantendo uma escala reduzida e aproveitando imóveis já existentes. Entre eles, destaca-se o edifício que acolheu a primeira fábrica de sidra da Madeira, ao qual será devolvida a sua memória e identidade. "Queremos criar um hotel suficientemente diferenciador e cumpridor, que se integre na zona e que ofereça produtos de elevada qualidade", afirmou.

Actualmente em fase de escavações e de definição do projecto final, a obra não tem ainda calendário fechado, mas António Trindade estima que a abertura possa acontecer dois anos após a sua aprovação definitiva.

Funchal distingue contributos de excelência para o Turismo António Trindade, empresa Teleféricos da Madeira e Associação Barmen da Madeira galardoados com a ‘Distinção Turística Municipal’

O empresário, que foi distinguido pela autarquia funchalense pelo contributo ao turismo, frisou que este prémio "é tanto do grupo como dos colaboradores", sublinhando que a diferenciação dos produtos PortoBay assenta na qualidade das equipas.

Esta é uma distinção muito particular, porque fui vereador desta Câmara durante 12 anos, numa altura em que iniciava também a minha carreira profissional. Essa experiência ensinou-me a olhar não apenas para os interesses privados, mas também para os da comunidade, algo que marcou profundamente a minha forma de estar como empresário e que partilhei com o grupo PortoBay António Trindade, chairman do grupo PortoBay

O grupo conta já com sete hotéis na Madeira, totalizando cerca de 850 quartos e mais de 800 colaboradores, dos quais 700 são madeirenses. Recentemente abriu ainda uma nova unidade hoteleira no Algarve, com mais de 350 quartos.