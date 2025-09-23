Gonçalo Leite Velho aponta soluções para a mobilidade e transportes

Gonçalo Leite Velho fez a intervenção de m abertura na sessão plenária de hoje e, antes de abordar questões mais concretas da política regional, recordou a Revolução do Minho, a Revolta da Maria da Fonte, no século XIX, para que 2o povo não seja novamente enganado".

"A Maria da Fonte serviu para que miguelistas, absolutistas, tradicionalistas e marialvistas chegassem ao poder", lembrou.

E, pergunta, "se isto não acontece mais vezes do que parece. Se não anda por aí quem se veste de verde, a reclamar pelo povo, mas que mais não faz na sua vida do que saltar entre PSD e JPP".

E vai mais longe e refere que o JPP "para as mesas de voto dá os mesmos nomes que o PSD. Que em segredo vai dar uma palavrinha ao PSD para dar um jeito. Que tanto faz campanha de laranja como de verde, sendo que mesmo quando se vestiu de vermelho foi para dar a mão à laranja". A Madeira, diz, não está condenada a viver neste fado.

Gonçalo Leite Velho prosseguiu abordando a violência que "invade também a política, transformada em pouco mais do que bilhardice e bota-abaixo nas redes socias. Estamos nos antípodas do respeito. O que tudo isto demonstra é exatamente a falta da noção do outro".

Num momento político em que se preparam as eleições autárquicas deixa referências a situações como o Bairro da Nazaré, com a população num "esforço contínuo perante a inércia do IHM. Neles podemos encontrar esse trabalho contínuo para melhorar, que pode e deve ser estimulado".

Apostar nos equipamentos e nos espaços comuns, diz, é a melhor forma de garantir uma melhor comunidade.

"Neste quadro e a título de exemplo, não deixa de ser lamentável que os espaços verdes e os equipamentos instalados em várias áreas da Nazaré, incluído no parque na Mata, tenham ficado ao abandono. É isso que desmotiva a comunidade e cria maus exemplos. Porque se as entidades públicas, a autarquia e o IHM não dão o exemplo, então quem os seguirá2".

Na segurança, não quer "um polícia em cada esquina", mas diz que há esquinas onde é preciso actuar. "Para isso, é fundamental que possamos desenvolver uma estratégia de cooperação entre as autarquias, o governo e as forças policiais".

O problema do consumo de álcool e de drogas, em particular drogas psicadélicas de que o “bloom” é o exemplo mais grave, lembra, "não se resolve atirando de uma esquina para outra".

A mobilidade foi um tema destacado no discurso do deputado socialista que garante que é uma prioridade, que o Partido Socialista vai entregar neste parlamento um pacote legislativo, com vista à regulação dos rent-a-car, criação de Zonas de Restrição de Tráfego para Rent A Car (ZRTRC), revisão dos diversos planos de mobilidade (PAMUS-RAM, PIETRAM, Plano de Mobilidade Turística e PURMET) e um projeto de resolução para que se estude a viabilidade da construção de um metro de superfície, ou metrobus, entre o Funchal e o Caniço.

"A mobilidade e o trânsito não podem continuar a ser o calcanhar de Aquiles da região, onde se combina um índice de sinistralidade elevado, engarrafamentos constantes e situações que só contribuem para piorar a vida dos madeirenses e dos funchalenses em particular", sublinha.