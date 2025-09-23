CH quer mais estacionamentos e revitalização comercial na zona das Madalenas

'Parque das Madalenas – Estacionamento, Mais Comércio, Mais Qualidade de Vida' é a denominação do "projecto inovador" apresentado pela candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal e à Junta de Freguesia de Santo António. De acordo com nota à imprensa, seria uma forma de responder ao défice de estacionamento nessa freguesia.

"Actualmente, os moradores, comerciantes e clientes enfrentam uma verdadeira luta diária para encontrar lugar de estacionamento na Avenida das Madalenas. Este problema está a sufocar o comércio local, a afastar clientes e a gerar frustração generalizada", indica Nélson Ferreira, candidato à Junta.

A proposta passa pela criação de um "silo de estacionamento multifuncional, com vários pisos, que maximize o número de lugares e contemple lugares para pessoas com mobilidade reduzida; postos de carregamento para veículos elétricos; e preservação da paisagem, privilegiando a construção subterrânea ou semienterrada".

Além disso, o Chega propõe que o piso térreo inclua a instalação de espaços comerciais e uma promenade de vitrinas virada para o jardim público, "valorizando o comércio local, atraindo novos negócios e dinamizando a economia da freguesia".

A área verde não é esquecida, com novos espaços de lazer para crianças, idosos e famílias; zona de jogos e actividades; e quiosque e áreas de convívio.

"Com esta solução, damos às pessoas a praticidade de estacionar o carro com facilidade, circular a pé em segurança e apoiar o comércio de proximidade. Ganhamos todos: moradores, comerciantes e freguesia", indica o comunicado do partido.