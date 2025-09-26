"É fundamental ouvir todas as partes"

O JPP marcou presença na concentração pacífica dos motoristas de TVDE junto ao Parlamento da Madeira, respondendo ao apelo da organização e mostrando abertura ao diálogo sobre a suspensão de novas licenças.

Durante o protesto, Élvio Sousa, secretário-geral e deputado do partido, reforçou a importância de ouvir todas as partes envolvidas no sector, defendendo negociações que contemplem tanto os motoristas de TVDE como os taxistas, sem prejudicar quem já investiu em formação e licenciamento.

“A solução passa pelo diálogo entre associações e pelo envolvimento de todos os partidos políticos. É fundamental ouvir quem percebe do sector e criar regras claras e justas para todos”, afirmou Élvio Sousa.

Caravana TVDE protesta no Funchal Manifestação sem grandes constrangimentos no trânsito

O responsável do JPP acrescentou: “Nós defendemos um mercado regulado neste sector, como defendemos nos outros. Agora, eu tenho falado com profissionais de táxi, eles até dizem que não estão contra os TVDEs.”

O partido sublinhou que pretende mediar o diálogo entre associações e instituições, lembrando que decisões do Governo Regional devem respeitar as competências da Assembleia da República e garantir que qualquer regulamentação seja equilibrada e adequada à realidade da região.

A presença do JPP foi interpretada pelos organizadores como um sinal de abertura política e disponibilidade para encontrar soluções conjuntas para o sector de transporte público na Madeira.