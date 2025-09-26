Caravana TVDE protesta no Funchal

Cerca de meia centena de viaturas TVDE saiu esta manhã dos Barreiros em direcção ao centro do Funchal, em protesto contra a suspensão da emissão de novas licenças decretada pelo Governo Regional.

A caravana fez uma paragem na Avenida do Infante, junto à Quinta Vigia, mas sem causar grandes constrangimentos na circulação. Os motoristas optaram por estacionar sobre o passeio, permitindo que o trânsito fluísse, apesar do buzinão pouco ruidoso que marcou a acção.

Organizado pela Associação Nacional Movimento TVDE, o protesto prossegue agora pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, com nova paragem em frente ao Parlamento Regional, antes de rumar à Rua do Seminário, onde está previsto terminar junto à sede do Instituto de Mobilidade e Transportes.

A iniciativa decorre um dia depois de o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, ter solicitado ao Tribunal Constitucional a apreciação da legalidade da Resolução do Governo Regional n.º 691/2025. O magistrado considera que o Executivo madeirense “não tem competência para limitar a actividade de TVDE aos operadores e motoristas que já se encontrem a exercer a mesma”, defendendo, contudo, a necessidade de revisão nacional do regime de acesso à actividade.