Um protesto de motoristas de TVDE decorreu esta manhã junto à Assembleia Regional da Madeira, com cerca de duas dezenas de viaturas e mais de três dezenas de motoristas a participar de forma ruidosa, mas ordeira.

Walter Correia, delegado da Associação Nacional de TVDE na Madeira, entregou uma proposta ao deputado único da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, lamentando que outros partidos não tenham saído do Parlamento para ouvir os profissionais.

Durante o encontro, Correia sublinhou:

“O sector dos TVDE não é o mal da Região Autónoma da Madeira. O sector de TVDE é um bem essencial para a mobilidade dos madeirenses. E exigimos respeito pelo nosso sector.”

Gonçalo Maia Camelo respondeu que a Iniciativa Liberal dará apoio às reivindicações:

“Tem todo o nosso apoio por duas razões. Não compactuamos com violações da Constituição, nem aceitamos limitações injustificadas ao direito a trabalhar ou a ter um negócio. Além disso, não encontro nos TVDE’s qualquer causa relevante de problemas de mobilidade na região.”

O deputado realçou ainda que existem 14 mil viaturas rent-a-car na região, 800 táxis e 300 TVDE’s, e que a limitação do número de viaturas de transporte público durante anos contribuiu para o aumento do aluguer e de carros próprios.

“Vocês proporcionam uma alternativa válida, económica e eficaz aos outros meios de transporte. Portanto, atacar os TVDE’s é algo que nós nunca faremos, e vocês contam com o nosso apoio para defender os vossos interesses.”