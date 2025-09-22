O debate em São Vicente trouxe também momentos de maior descontração e ironia política. João Carlos Gouveia, candidato do PS, afirmou que nada o irrita no concelho e assegurou que a extrema-direita nunca terá espaço em São Vicente:"A extrema-direita não entrará em São Vicente".

Para sustentar a sua ideia, garantiu que José Carlos Gonçalves, candidato pelo Chega, é socialista na sua essência e que até a sua número dois partilha da mesma ideologia. “O meu amigo José Carlos Gonçalves não é da extrema-direita. Vai pelo Chega, mas a sua ideologia é socialista. Até a sua número dois é socialista”, disse, procurando relativizar a candidatura adversária e esvaziar a narrativa de confronto ideológico.

Esta declaração foi de imediato aproveitada por António Gonçalves, candidato do PSD/CDS, que questionou em tom crítico e bem-humorado se afinal existiam duas candidaturas socialistas em São Vicente.

Uma seria a do PS, liderada por João Carlos Gouveia, e a outra a do Chega, encabeçada por José Carlos Gonçalves. A 'tirada' provocou reacção no estúdio e foi entendida como uma forma de expor contradições políticas no adversário, ao mesmo tempo que reforçou a ideia de que a oposição tem dificuldade em afirmar projetos diferenciadores.

O momento serviu para ilustrar o ambiente do debate, em que a troca de acusações e comentários políticos ocupou grande parte do tempo, ficando a discussão de propostas concretas muitas vezes em segundo plano.