Donald Trump criticou regresso do humorista Jimmy Kimmel à estação ABC

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje a cadeia televisiva norte-americana ABC por "devolver o emprego" ao humorista Jimmy Kimmel.

Através de uma mensagem transmitida pelas redes sociais, o chefe de Estado disse que a cadeia ABC é "lixo democrata", referindo-se ao Partido Democrata.

As declarações do Presidente norte-americano ocorreram depois de Jimmy Kimmel ter regressado ao programa difundido no horário noturno depois de a ABC o ter suspendido na semana passada devido aos comentários sobre Charlie Kirk.

Charlie Kirk, 31 anos, fundador do movimento Turning Point USA, ligado à direita ultraconservadora norte-americana, usava os milhões de seguidores nas redes sociais e os discursos nas universidades para defender Donald Trump junto das populações mais jovens.

Kirk foi assassinado a tiro no passado dia 10 de setembro.

Na terça-feira à noite, o humorista Jimmy Kimmel pediu desculpas mas criticou Donald Trump por "não aceitar piadas".

"Não podemos permitir que o nosso Governo controle o que dizemos e o que não dizemos na televisão", afirmou Kimmel no regresso ao programa transmitida pela ABC na terça-feira à noite.

"Não acredito que a ABC 'Fake News' ('notícias falsas') tenha devolvido o emprego a Jimmy Kimmel. A ABC tinha comunicado à Casa Branca (Presidência dos Estados Unidos) que o programa foi cancelado! Algo aconteceu entre essa altura e agora, porque a audiência dele ACABOU, nunca teve talento", escreveu Trump na mesma mensagem.

O Presidente norte-americano argumentou que Kimmel é "apenas um braço" do Comité Nacional Democrata e acrescentou que vai deixar Jimmy Kimmel "apodrecer nas baixas audiências televisivas".