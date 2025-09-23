‘Green Market’ regressa à Calheta com 45 expositores

A Praceta 24 de Junho, na Vila da Calheta, acolhe este fim-de-semana, dias 27 e 28 de Setembro, a segunda edição do 'Calheta Green Market', evento de entrada livre que terá lugar entre as 14 e as 21 horas.

A apresentação da iniciativa decorreu esta terça-feira, 23 de Setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, com a participação de Carlota Gouveia do Falesia Atelier, entidade organizadora do 'Green Market', de Doroteia Leça, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, entidade patrocinadora do evento, e de Marisa Santos, em representação do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, entidade parceira.

Depois do sucesso registado na sua primeira edição do 'Calheta Green Market', que decorreu em Maio, o evento regressa agora com mais expositores e muitas novidades.

Na apresentação, Carlota Gouveia, do Falesia Atelier, salientou o aumento do número de expositores, que passou de 35 para 45, num sinal claro do entusiasmo e do impacto crescente da iniciativa junto de produtores locais, artesãos e entidades regionais. Entre os participantes, destacam-se cerca de uma dezena de produtores locais e oito stands certificados pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Para a promotora do evento, o aumento de participantes reflecte a relevância do projecto que tem como principais objectivos valorizar o trabalho dos artesãos, promover práticas ambientais sustentáveis, incentivar a economia circular e aproximar a comunidade através de workshops e showcookings.

Entre as novidades, o 'Green Market' contará com a presença de um agricultor, cujos produtos serão utilizados em sessões de showcooking, dinamizadas com o apoio de uma nutricionista, que dará dicas para uma alimentação mais consciente e saudável.

Além disso, decorrerá uma recolha de bens a favor da Associação Ajuda a Alimentar Cães, reforçando a vertente solidária do evento.

Na sessão, Marisa Santos, em representação do IVBAM, felicitou a organização e sublinhou a importância de descentralizar eventos desta natureza, que têm contribuído para aumentar o número de artesãos certificados na Região.

Já a vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, destacou a importância do crescimento do evento e do trabalho em rede entre entidades, considerando que o 'Green Market' é também uma forma de projectar os artesãos da Calheta, atrair visitantes e valorizar causas como a sustentabilidade e, neste caso concreto, a protecção animal. No final, a autarca com o pelouro da Cultura no Município, lançou o convite a toda a população para que visite a Praceta 24 de Junho no próximo fim-de-semana, garantindo que valerá a pena.