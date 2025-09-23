Marcelo discursa hoje pela sexta e última vez na Assembleia Geral da ONU

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer hoje a sua sexta e última intervenção em representação de Portugal na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, no primeiro dia de debate entre líderes mundiais.

Nas suas intervenções, o chefe de Estado tem defendido o multilateralismo e manifestado apoio às prioridades de António Guterres como secretário-geral desta organização fundada em 1945 e à qual Portugal aderiu em 1955.

No debate geral da 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa será o 11.º chefe de Estado a discursar, segundo a lista das Nações Unidas, ainda no período da manhã em Nova Iorque, já de tarde em Portugal.

O primeiro chefe de Estado a discursar será o Presidente do Brasil, Lula da Silva, seguindo-se o Presidente dos Estados Unidos da América, país anfitrião, Donald Trump, como é tradição.

Ao longo do dia, Marcelo Rebelo de Sousa prosseguirá as reuniões bilaterais para promover a candidatura portuguesa a um dos lugares de membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biénio 2027-2028, a eleger em 2026, a que Alemanha e Áustria também apresentaram candidaturas.

Na agenda do Presidente da República, estão previstos encontros com os presidentes do Vietname, do Turquemenistão, do Kiribati, da Micronésia, do Iraque, com o príncipe herdeiro do Kuwait, e também com a presidente da 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a alemã Annalena Baerbock.

Nos dias anteriores, teve reuniões bilaterais com o Rei da Jordânia, o Presidente do Tajiquistão e o vice-presidente da Tanzânia.

O chefe de Estado foi também recebido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, num encontro em tom de despedida, a menos de seis meses do fim do seu segundo mandato presidencial.

Hoje ao fim do dia, Marcelo Rebelo de Sousa estará na habitual receção oferecida pelo Presidente dos Estados Unidos da América aos chefes de delegação que participam na Assembleia Geral da ONU, num hotel em Nova Iorque, onde reencontrará Donald Trump.

A 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que acontece num contexto de guerras em Gaza, na Ucrânia e no Sudão, tem como tema "Melhores juntos: 80 anos e mais pela paz, desenvolvimento e direitos humanos".

Nos dias anteriores ao debate geral anual, vários países, incluindo Portugal, anunciaram o reconhecimento do Estado da Palestina, que já era maioritário entre os 193 países membros da ONU.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que se deslocou a Nova Iorque para esta semana de eventos de alto nível, declarou formalmente o reconhecimento do Estado da Palestina no domingo, na Missão Permanente de Portugal na ONU.

Na sequência dessa declaração, o Presidente da República discursou numa Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução dos Dois Estados, co-organizada pela França e pela Arábia Saudita, na terça-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa ficará em Nova Iorque até quarta-feira, dia em que irá participar num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional.