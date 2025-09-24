Durma melhor, viva melhor, com ajuda da Molaflex by Decoreve

A loja da Molaflex by Decoreve, situada na Ajuda, marcou o arranque da nova imagem da marca na Madeira. Um espaço onde cada cliente encontra aconselhamento especializado, atendimento próximo e a possibilidade de experimentar, sentir e escolher o descanso que melhor se adapta às suas necessidades. A equipa acompanha cada cliente, para que escolher o colchão ideal deixe de ser uma dúvida e se transforme numa decisão segura.

Na Molaflex by Decoreve encontra uma vasta variedade de colchões e sommiers, com tecnologias avançadas e sistemas de suporte pensados para diferentes perfis de descanso, e onde se inclui uma especial atenção ao alívio de pontos de pressão, reforço lombar, maior leveza ou firmeza, sempre ao melhor preço.

Com um serviço pós-venda, a loja garante que cada cliente leva para casa não apenas um colchão, mas um verdadeiro investimento em bem-estar. Porque se passamos um terço do dia a dormir, que seja num colchão digno do melhor repouso.

Encontre na Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve a solução que procura para o seu bem-estar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]