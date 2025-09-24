TSF recebe candidatos por Machico

Hoje é a vez de Machico estar em destaque no ciclo de debates autárquicos promovido pela TSF-Madeira. A partir das 10h15, os candidatos à presidência da Câmara Municipal vão confrontar propostas e visões para o futuro do concelho, num debate moderado pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

Em estúdio estarão Luís Ferreira, pela coligação PSD/CDS, Hugo Marques, em representação do PS, e Luís Martins, candidato do Juntos Pelo Povo (JPP). Ao longo do programa, cada um terá oportunidade de apresentar as suas prioridades para Machico, desde as áreas sociais ao desenvolvimento económico, passando pela gestão municipal e pela valorização das freguesias.

O debate integra o ciclo especial dedicado às eleições autárquicas de 12 de Outubro, que a TSF-Madeira está a transmitir em directo, dando aos eleitores a possibilidade de conhecer de perto as propostas e compromissos dos diferentes candidatos.

Para acompanhar na 100FM e nas plataformas digitais do DIÁRIO.