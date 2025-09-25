Trotinetes ficam 'à porta' da reunião da Câmara

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, garantiu que a coligação Confiança não abordou a temática do tráfego rodoviário e da proliferação de trotinetes na última reunião pública da vereação, que decorreu esta manhã.

“Esta situação não nos foi referida e não existe nenhuma licença dada pelo actual executivo para as trotinetes. Nós, neste mandato, sempre recolhemos as trotinetes que se encontram abandonadas em locais públicos e colocamos no nosso armazém. Contudo, se sempre afirmaram que só no nosso mandato é que existe um caos urbano, não seria neste momento que diriam o contrário. ”, rematou Cristina Pedra.

Nesta reunião, foram ainda aprovados quatro conjuntos de apoio a munícipes e famílias, entre os quais nove processos do subsídio municipal de arrendamento. A autarca salientou que, neste momento, a Câmara do Funchal apoia, por ano, cerca de mil famílias, com um orçamento de 2,4 milhões de euros.

Acrescentou, também, que os medicamentos foram aprovados, tendo sido ultrapassada a previsão orçamental. "Nós contávamos com 1,9 milhões de euros, actualmente, já chegamos a 2 milhões, o que permite ajudar 6 mil munícipes. Não há problema em ultrapassar este valor porque temos folga orçamental que possibilita acomodar as necessidades efectivas dos munícipes desta área”, explicou a presidente do executivo.

Em relação ao sector dos transportes e da educação, Cristina Pedra afirmou que “aprovamos mais 15 processos relativamente aos táxis com mais de 75 anos e está a ser dado a conhecer aos munícipes. No que diz respeito aos manuais escolares, foram aprovados 89 processos, estando a maioria executada.”

Por fim, informou que “foi adicionado um valor de 23 mil euros a um protocolo, estabelecido em 2024, para a Associação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pois houve uma legislação da Assembleia da República que veio equiparar as tabelas remuneratórias dos bombeiros voluntários em relação aos bombeiros sapadores e, no âmbito deste protocolo, acrescentamos esse montante para suprir o valor”.