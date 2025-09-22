Israel não participará em reunião do Conselho de Segurança sobre Gaza

Israel não comparecerá à reunião de terça-feira do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação em Gaza devido ao Ano Novo Judaico, anunciou o embaixador israelita, considerando "infeliz" que o órgão se reúna sem Telavive.

"Gostaria de informar que a delegação israelita não participará nessa reunião, que coincide com o Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico", escreveu Danny Dannon numa carta endereçada ao Conselho de Segurança.

Apesar do pedido de Israel para adiar a data da reunião solicitada pela Argélia, Guiana, Paquistão, Serra Leoa e Somália, à margem da semana de alto nível da Assembleia-Geral da ONU, a mesma não foi alterada, protestou.

"É lamentável que o Conselho esteja a reunir-se sem Israel", acrescentou o diplomata, numa mensagem de vídeo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deve discursar na Assembleia-Geral da ONU na sexta-feira.