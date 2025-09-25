GR reforça apoio à agricultura com protocolo de 50 mil euros com a UMa

O Governo Regional da Madeira assinou esta quarta-feira, 24 de Setembro, um Contrato-Programa com a Universidade da Madeira (UMa), com o objectivo de reforçar a preservação e valorização das variedades agrícolas regionais, bem como fomentar a investigação científica na área agroalimentar. O protocolo prevê um apoio financeiro previsto de 50 mil euros destinado ao funcionamento do Banco de Germoplasma ISOPlexis.

Durante a assinatura do Contrato-Programa, que decorreu no Posto Agrário de Santana, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, sublinhou a importância do acordo para o sector primário. “Este é um contrato determinante para assegurar o futuro da agricultura regional”, afirmou o governante, na presença do reitor da UMa, Sílvio Fernandes, acrescentando que se trata de “uma aliança profícua, onde a criação de saber e conhecimento é posta ao serviço de um sector tão importante como é o da Agricultura”.

O protocolo tem como base o trabalho desenvolvido pelo ISOPlexis – Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Agroalimentar da Universidade da Madeira, que desenvolve investigação aplicada e fundamental nas áreas da agricultura e do agroalimentar. Um dos principais focos é a conservação de espécies tradicionais da Região, através do seu Banco de Germoplasma.

“Podemos ter a garantia que determinadas espécies não desaparecem, ao mesmo tempo que são estudadas variedades mais resistentes às alterações climáticas”, explicou Nuno Maciel, destacando o papel da investigação científica no desenvolvimento de uma agricultura mais resiliente e adaptada aos desafios actuais.

O investimento agora formalizado destina-se a comparticipar encargos relacionados com a manutenção do Banco de Germoplasma, incluindo equipamentos, conservação de material e a manutenção do acervo genético. A meta, segundo o Governo Regional, é garantir que espécies regionais continuam acessíveis às futuras gerações, promovendo ao mesmo tempo produtos de excelência com certificação de origem.

Para o secretário regional, a aposta em tecnologia e inovação é fundamental: “Com mais tecnologia e inovação ao serviço do sector primário teremos uma agricultura mais sustentável, que permitirá também ao agricultor aumentar o rendimento e reforçar a nossa soberania alimentar, algo particularmente importante face ao actual contexto mundial.”