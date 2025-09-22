‘Selvagens – O Último Tesouro do Atlântico’ recebe apoio superior a 100 mil euros

O Governo Regional da Madeira aprovou, através da Resolução n.º 711/2025, a celebração de um contrato-programa com a produtora Episódio Proeza – Filmes e Conteúdos, Lda., para apoiar financeiramente a realização do documentário ‘Selvagens – O Último Tesouro do Atlântico’. A decisão foi tomada em reunião do Conselho do Governo de 18 de Setembro de 2025, e envolve um apoio até 115.600,00 euros.

O contrato-programa, com efeitos desde a assinatura até 31 de Dezembro de 2026, abrange as fases de pré-produção, produção e pós-produção do projecto, que será desenvolvido ao longo de 2025 e 2026. O mesmo será formalizado pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em representação da Região Autónoma da Madeira, sob a alçada de quem está a Madeira Film Commission.

A adjudicação insere-se na estratégia regional de apoio ao sector cultural e criativo, em particular à produção audiovisual com impacto na valorização do território.

O documentário ‘Selvagens – O Último Tesouro do Atlântico’ será composto por dois episódios de 50 minutos, explorando a história e o valor ecológico das Ilhas Selvagens — uma das áreas naturais mais preservadas do planeta, sob jurisdição da Região Autónoma da Madeira.

A obra, conforme lê-se na resolução, recorrerá a materiais inéditos da família Zino, como filmes Super 8, cadernos de campo e cartas históricas, combinados com imagens actuais, criando um retrato único do arquipélago e da sua importância para a conservação da biodiversidade. “O documentário alterna entre a intimidade da memória familiar, os marcos geopolíticos da proteção das Selvagens e o deslumbramento científico de um dos santuários naturais intactos do planeta”.

A produtora adjudicatária, Episódio Proeza, foi fundada em 2018 por João Paulo Santos e João Francisco Santos e é especializada em filmes publicitários e documentários com forte ligação à identidade regional. Tem vindo a consolidar o seu percurso com projectos premiados e reconhecidos em vários festivais.

Para o Governo Regional, este apoio representa uma aposta clara na promoção cultural da Madeira e na sua afirmação como destino de excelência para produções audiovisuais. A iniciativa, sublinha ainda, está alinhada com os objectivos da Madeira Film Commission, criada em 2002 para atrair e facilitar projectos cinematográficos e televisivos na Região.