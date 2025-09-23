Material furtado de 6 mil euros recuperado pela PSP em Câmara de Lobos

O Comando Regional da PSP Madeira revela que, no passado fim-de-semana, foi identificado um homem de 33 anos pelo crime de furto qualificado em Câmara de Lobos.

"O assalto ocorreu no passado dia 13 de Setembro, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, através do arrombamento da porta de um armazém pertencente a uma empresa de eletrónica, tendo o suspeito se apropriado de diverso material informático, ferramentas eléctricas, vários telemóveis e 2 computadores portáteis, no valor aproximado de 6 mil euros", adianta a PSP em nota emitida à imprensa.

A PSP revela ainda que "após alguns dias de investigação por parte da Esquadra local, os polícias recolheram informação de que um cidadão, já reincidente na prática de furtos, estaria a tentar vender alguns materiais no centro do Estreito de Câmara de Lobos".

Estes indícios permitiram, após ouvidas algumas testemunhas, apurar o paradeiro dos referidos materiais, os quais encontravam-se ocultados em duas residências distintas". PSP

Mais adianta que "com a colaboração de ambos os proprietários das residências foi possível recuperar a totalidade dos equipamentos furtados, os quais foram reconhecidos e entregues ao seu legítimo proprietário".

De acordo com a PSP, "o suspeito foi também interceptado, identificado e constituído arguido, ficando a aguardar em liberdade a conclusão do processo".

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para "alertar a população para a importância da formalização imediata de queixa no caso da ocorrência de crimes, a qual revela-se fundamental para a total recuperação dos materiais furtados".