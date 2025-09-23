"Casas novas custam mais dois terços do que as usadas". Ainda assim, o mercado imobiliário dá sinais de quebra no volume de vendas e no número de habitações comercializadas". É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Setembro.

"Fixar jovens e atrair investimento". Santana acolhe diariamente largas centenas de turistas, mas quem lá vive alerta que é preciso criar emprego. Falta de uma rede ampla de esgotos e água é uma das outras. Leia tudo na grande reportagem dedicada a este concelho no âmbito das Autárquicas de 12 de Outubro.

Na rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira saiba que "‘Resort’ emblemático procura novo dono após anos de declínio".

"Detido alegado violador de mulher no Caniçal" é a notícia em destaque nos 'Casos do Dia'. Suspeito detido pela PSP será ouvido hoje em tribunal. Também no Caniçal, furtaram 6 mil euros em donativos da ‘Senhora da Piedade’.

"Reforço da justiça de proximidade Comércio e reparação de carros dominam arbitragem de conflitos na Região" é o tema que 'fecha' a primeira página de hoje.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.