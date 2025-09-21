João Cancelo lesiona-se e vai falhar próximos jogos de Portugal

O lateral português João Cancelo sofreu uma lesão muscular e vai estar ausente da competição entre seis a oito semanas, falhando os próximos jogos da seleção portuguesa de futebol, anunciou hoje o Al Hilal.

"João Cancelo esteve presente no departamento médico do clube depois de ter sofrido uma lesão na coxa. Vai ser submetido a um programa de tratamento e reabilitação que vai durar seis a oito semanas", lê-se no twitter do clube da Liga saudita.

Depois de regressar às escolhas do selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, João Cancelo foi decisivo no arranque da qualificação para o Mundial2026, ao marcar na goleada na Arménia (5-0) e a fazer o golo decisivo do triunfo na Hungria (3-2).

Ao parar entre seis a oito semanas, é certo que Cancelo vai falhar as receções à República da Irlanda (11 de outubro) e à Hungria (14), com a presença nos encontros seguintes, a visita dos irlandeses (13 de novembro) e o jogo em casa com a Arménia (16), que fecha o Grupo F de qualificação, a ficar seriamente em dúvida.