Bolsonaro sente-se mal e é internado de urgência em Brasília

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi hoje internado de urgência num hospital de Brasília após ter-se sentido mal, revelou um dos seus filhos.

"O Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vómito e pressão baixa. Encaminhou-se ao [hospital] DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave", escreveu o senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais.

É a segunda vez, em menos de uma semana, que o ex-presidente, de 70 anos, se desloca ao mesmo centro médico, depois de no domingo passado ter sido submetido a um procedimento médico para remover cirurgicamente oito lesões cutâneas.

A saída tinha sido autorizada previamente pelo juiz Alexandre de Moraes, relator dos processos do ex-presidente que cumpre prisão domiciliária.

O ex-presidente brasileiro tem enfrentado nos últimos anos vários problemas no aparelho digestivo, resultantes das sequelas da facada que sofreu num comício durante a campanha presidencial de 2018.

Em abril, foi submetido a uma longa operação para tratar uma obstrução intestinal, que o manteve internado durante três semanas.

Na quinta-feira, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para condenar o ex-Presidente por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.

Bolsonaro foi ainda considerado culpado de liderar a organização julgada criminosa.