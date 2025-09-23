Euribor e crédito à habitação: o que precisa de saber

O que é a Euribor?

A Euribor é a taxa de juro à qual os bancos se emprestam dinheiro entre si na zona euro. Calculada a partir da média das taxas anunciadas por 52 grandes instituições, é definida diariamente pela Federação Europeia de Bancos. Quando a Euribor sobe, a prestação do crédito aumenta; quando desce, a prestação diminui.

O que tem acontecido nos últimos anos?

Vários anos de taxas negativas permitiram crédito mais barato e mantiveram a procura alta. A partir do início de 2022, a subida da inflação na Europa iniciou uma trajectória de aumento dos juros. A 12 de abril de 2022, a Euribor passou para valores positivos e, em menos de dois anos, atingiu 4% nas maturidades a 6 e 12 meses. No final de 2023, iniciou-se uma descida gradual, estabilizando em torno dos 2,5% no final do ano passado. Em 2025, prevê-se uma evolução gradual e estabilizada.

Qual é o mês de referência para a revisão do crédito?

A média da Euribor considerada é a do mês anterior à assinatura do contrato de crédito. Se o contrato foi assinado em outubro, a referência será setembro. A informação consta na Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE).

Como proteger o orçamento familiar?

Faça simulações para avaliar o impacto de uma eventual subida da prestação.

Mantenha as prestações abaixo de 35% do rendimento mensal disponível; caso contrário, considere renegociar o crédito.

Compare spreads e TAEG entre bancos; transfira o crédito se encontrar condições melhores.

Avalie aumentar o prazo do empréstimo ou estabelecer períodos de carência, aliviando o encargo mensal, embora com custo adicional.

Opte por taxas fixas ou mistas se quiser estabilidade face às oscilações da Euribor.

Amortize o crédito caso a taxa de juro das poupanças seja inferior à do empréstimo.

A subida da Euribor dificulta o acesso ao crédito

Com juros mais altos, a prestação sobe e o montante máximo que o banco pode emprestar diminui. Por exemplo, uma família com prestação máxima de 750 euros pode aceder a 203 mil euros com Euribor a 1%, 178 mil euros com 2% e 157 mil euros com 3%. A diferença evidencia como o aumento dos juros torna comprar casa mais difícil.

Quem decide a evolução da Euribor?

O Banco Central Europeu (BCE) define a taxa diretora, que influencia os contratos bancários e a Euribor. A última alteração foi em junho de 2025, com a taxa de depósitos reduzida para 2%. A evolução futura da Euribor depende da política monetária e das expectativas económicas.

Conclusão

A Euribor é determinante para o crédito à habitação. Apesar da recente descida, as taxas continuam elevadas face aos valores anteriores a 2022. As famílias devem planear o orçamento, acompanhar o mercado e explorar soluções como taxas fixas ou mistas para garantir maior estabilidade.

Esta notícia baseia-se em informações publicadas pela DECO PROteste.