Cada vez mais viciados no jogo online impedidos de jogar

Bom dia. Esta e outras notícias fazem destaque nas primeiras páginas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 24 de Setembro de 2025.

Na revista Sábado:

- "Hospitais. Os milhões dos médicos tarefeiros"

- "Tecnologia. As Apps que espiam e gravam filhos, madrastas e professores"

- "Habitação. O filão dos contentores para moradias, escritórios e muito mais"

- "Negócios autárquicos. O presidente de Câmara do PS que ganhou Euro122 mil num dia"

- "Carlos Moedas. Como o autarca se apropriou de 112 obras alheias"

No Correio da Manhã:

- "Indemnização milionária de Alexandra Reis. Pedro Nuno na mira da gestão danosa na TAP"

- "Benfica 1 Rio Ave 1. 'Bomba' estraga regresso de Mourinho"

- "No dragão. Villas-Boas quer receção hostil a treinador do Benfica"

- "Crítica à linguagem de 'taberneiro' agasta deputado do Chega"

- "Cascais. Assalto milionário a casa de Martínez leva fortuna em relógios"

- "Detidos por tentarem matar adeptos"

- "Rouba namorada. 'Don Juan' português detido no Brasil"

- "Na Alemanha. Presença de Bruckner gera pânico em festa"

No Diário de Notícias:

- "Médis faz cobranças em contas sem autorização expressa dos titulares"

- "Debate na ONU abre com Trump versus resto do mundo"

- "Autárquicas. Entre o rosto do passado e o nome pouco consensual, Aveiro é palco de duelo de irmãos"

- "Buscas. PJ e MP estiveram seis horas na TAP com diretor de Recursos Humanos"

- "Plenário. Montenegro no parlamento para debate quinzenal focado no 'impulso reformista'"

- "Defesa. Marinha abate corveta 'António Enes' por falta de condições"

- "NATO. 'A nossa mensagem para os russos é clara: defenderemos cada centímetro do território aliado'"

- "Claire Messud: 'Para alguns leitores americanos, um livro sobre Pieds-Noirs da Argélia é quase como uma coisa do século XII'"

- "Liga Europa arranca com Sp. Braga ambicioso e FC Porto à procura do 3.º troféu"

No Público:

- "Excedente orçamental depende da evolução do emprego"

- "Obstetrícia. Urgências regionais alargadas a todo o país, médicos deslocados vão ter subsídio"

- "Espaço aéreo. Trump diz que membros da NATO devem abater aviões russos"

- "Paulo Fernandes. Abismo entre interior e litoral 'já não se resolve só com a desconcentração'"

- "Novo livro sobre D. Amélia. Sem a sua última rainha, Portugal teria um património mais pobre"

- "Buscas na TAP fazem arguido no escritório de Pedro Rebelo de Sousa"

- "Agência de Inovação. 'Nova FCT' vai funcionar como uma empresa e pagar mais"

- "Futebol. Benfica empata e estreia de José Mourinho na Luz foi um fiasco"

No Jornal de Notícias:

- "Viciados no jogo 'online' impedidos de apostar atingem valor recorde"

- "Benfica 1-1 Rio Ave. Estrelinha sem Luz"

- "FC Porto. 'Mourinho nunca foi hipótese. Neste momento é um rival'"

- "André Villas-Boas acusa Liga de ilegalidade"

- "Espinho. Candidatos preocupados com o estado da orla costeira"

- "Sondagem. Chega intromete-se na luta renhida entre PSD e PS para conquistar Sintra"

- "Trabalho. Despedimentos coletivos arrastam 4500 em sete meses"

- "Medicina. Reitor do Porto e família alvo de ameaças físicas"

- "TAP. Indemnização milionária leva a buscas da PJ no Governo"

- "Televisão. Série inspira-se no escândalo sexual com Tomás Taveira"

No Negócios:

- "Governo valoriza comprador que queira controlar a TAP no futuro"

- "Crescimento. Revisão do PIB mantém meta das Finanças sob pressão"

- "Contribuintes pagam mais de metade dos novos comboios da CP"

- "Patrões pedem uma redução fiscal para pequenas empresas"

- "Sustentabilidade 20|30. Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM. Europa foi 'demasiado longe' nas regras do investimento verde"

- "Tesouro já emitiu mais dívida do que previa para o ano todo"

- "De recorde em recorde, ouro caminha para os 5.000 dólares"

No O Jornal Económico:

- "Governo lança concursos para dinheiro do PRR não executado"

- "Portugal vai investir 6 mil milhões em Defesa"

- "Ainda 'há muito trabalho a fazer' na IA"

- "Carlos Costa [ex-governador do BdP] alerta para excesso de poupança na Europa"

- "Empresas têm oportunidades com crise tarifária"

- "Excesso de regulação na Europa arrisca 'transformar indústria num museu'"

- "Só com 'vontade política' UE terá mercado único"

- "Gestão dos fluxos migratórios exige reganhar confiança da sociedade. António Vitorino, ex-comissário"

- "Portugal já não pode contar com os EUA 'por não ser confiável', diz Carlos Tavares, gestor e ex-CEO da Stellantis"

No Record:

- "Benfica 1-1 Rio Ave. Mourinho sem descontos. Águia com nova exibição cinzenta consente empate depois dos 90'"

- "Sporting. Ioannidis bate à porta. Pronto para o onze com ou sem Suárez"

- "FC Porto. Villas-Boas não deseja sorte a Mourinho e dá garantia: 'Claro que não será aplaudido no dragão'"

- "Liga Europa. Sp. Braga- Feyenoord. 'Temos de oferecer a nossa melhor versão', Carlos Vicens"

No O Jogo:

- "Benfica 1-1 Rio Ave. Apagados. Encarnados surpreendidos no tempo de compensação numa estreia com pouco brilho de José Mourinho na Luz"

- "Tribunal O JOGO. Unânime: golo bem anulado às águias"

- "José Mourinho. 'Anulam-se golos por um dedinho pisar um dedinho. Não gosto deste futebol'"

- "'Quis dar continuidade, mudar pouco, mas a equipa sentiu-se pouco fresca'"

- "FC Porto. 'O que aconteceu é uma ilegalidade'. André Villas-Boas assume a dificuldade de uma providência cautelar ter sucesso e insiste nas críticas ao reagendamento do jogo em Arouca"

- "'José Mourinho terá a receção de qualquer treinador do Benfica'"

- "Thomas Helveg elogia Froholdt: 'Forte ética de trabalho'"

- "Sporting. Trincão é o abre-latas. Iniciou caminho do triunfo em três ocasiões. Extremo vai renovar contrato"

- "Ataque: à sexta jornada, só Amorim fez melhor"

- "Braga-Feyenoord. Teste à fórmula europeia. Carlos Vicens acredita nos sinais positivos dados em Guimarães"

- "Víctor Gómez: 'Equipa está a 100% com o treinador'"

- "Gonçalo Borges titular na equipa de Roterdão"

- "Arranca a Liga Europa: confira o calendário de jogos"

- "I Liga. João Nuno é a escolha do E. Amadora. João Pedro Sousa oficializado no Aves SAD"

E no A Bola:

- "Benfica 1-1 Rio Ave. A Luz não se acende. Terceiro jogo seguido sem vencer em casa"

- "'Não gosto deste futebol de hoje em que se anulam golos por um dedinho pisado ou uma camisolinha puxada'. José Mourinho"

- "Reforços Lukebakio e Sudakov pareciam ter decidido, mas Rio Ave reagiu e resgatou um ponto"

- "Sporting. 'Golos esperados' mostram leão insaciável no ataque"

- "Trincão a jogar há quase dois campeonatos seguidos"

- "Processo de renovação abrandou o ritmo"

- "FC Porto. Liga sob fogo por causa de Arouca"

- "'Não posso desejar boa sorte a Mourinho', diz Villas-Boas"

- "Liga Europa. Braga-Feyenoord. 'Queremos estar na próxima fase'. Carlos Vicens"

- "Bracarenses esperam quebrar ciclos sem vitórias"