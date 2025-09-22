Violação de espaço aéreo da NATO gera onda de desinformação 'online'

O Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO) identificou, pelo menos, quatro narrativas desinformativas dominantes nas redes sociais sobre o incidente que envolveu a entrada de drones russos no espaço aéreo da NATO.

No dia 13 de setembro, um drone (aeronave pilotada remotamente) russo violou o espaço aéreo romeno durante um ataque russo à infraestrutura ucraniana do Danúbio, levando as autoridades romenas e emitir avisos de alerta sobre possíveis destroços, instando a população a procurar abrigo, situação semelhante que já aconteceu também na Polónia.

"O contraste entre abordagem contida da Roménia e o envolvimento da Polónia criou uma lacuna de perceção que mais tarde seria explorada em várias narrativas", começa por ler-se na informação divulgada.

Segundo o observatório, vários atores desinformativos utilizaram o acontecimento para questionar as "capacidades de defesa da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e o compromisso de proteger os membros do leste Europeu".

Algumas das narrativas identificadas passam por alegar que a Ucrânia foi a responsável pelos incidentes, com o objetivo de manipular a NATO e extrair financiamento ocidental, enquanto outros afirmam a expansão calculada de Moscovo do conflito em território da aliança atlântica.

"Mensagens que minam a credibilidade da Nato ao retratar a aliança como fraca e incapaz de proteger os membros" e "uma contranarrativa descartando os incidentes como propaganda exagerada", também fazem parte da desinformação sobre o acontecimento.

"Estas narrativas de desinformação contribuíram para discussões cada vez mais polarizadas sobre questões de segurança", alertam os investigadores.

A análise a 18.316 publicações em redes sociais como o Telegram, X, Facebook, BlueSky e vários 'sites' de notícias, permite identificar, no total, 326 narrativas contendo alegações controversas e desinformativas sobre o incidente.

Mais de metade das publicações detetadas (52,5%) são referentes à narrativa de que a Rússia expandiu a guerra para a Roménia, seguindo-se a narrativa que afirmava que os drones eram da Ucrânia (17,79%), 15,95% refere-se a desinformação sobre a NATO que não protege os seus membros e 13,8% sobre a contranarrativa que desvaloriza o incidente.

A violação do espaço aéreo na NATO tem dado espaço para a desinformação e especulações, sendo que na sexta-feira, a Estónia denunciou a entrada de três caças russos no espaço aéreo do país por 12 minutos.