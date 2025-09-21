Skoda Fabia Break 2021 – Versatilidade, conforto e confiança em cada viagem
O Skoda Fabia com motor 1.0 TSI a gasolina é o equilíbrio ideal entre baixo consumo, condução dinâmica e espaço inteligente. Um carro pensado para quem valoriza a economia sem abdicar do conforto e da segurança.
Destaques que fazem a diferença:
- Motor 1.0 TSI, desempenho ágil e económico para o dia-a-dia;
- Bagageira ampla e interior versátil, perfeito para família, trabalho ou lazer;
- Tecnologia útil, conectividade e assistências que tornam a condução simples;
- Conforto e segurança, estabilidade em estrada e viagens tranquilas;
- Estilo moderno, linhas elegantes com a robustez típica da Skoda.
Fale com a Virtualcar e descubra como o Skoda Fabia Break pode ser o carro certo para o seu próximo capítulo.
Automóvel disponível na Virtualcar Barreiros.
Virtualcar Barreiros:
961928678
966437993
Virtualcar Santo António:
915325758
291652704