Fogo de Aljezur volta a ganhar dimensão devido a projecções para fora do perímetro controlado

O fogo que começou domingo em Aljezur, no Algarve, aumentou de intensidade durante a tarde de hoje devido a projeções para fora do perímetro queimado que estava a ser controlado pelos bombeiros, disse fonte da Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, o segundo-comandante do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, Abel Gomes, afirmou que as chamas alimentadas "pela continuidade do vento dirigem-se agora para este" da região.

O agravamento do incêndio deveu-se a um reacendimento na zona da Feiteira que originou quatro projeção num dos flancos do incêndio, numa altura em que os meios de combate estavam posicionados em ações de consolidação e de extinção, referiu.

De acordo com o responsável, a primeira projeção aconteceu para fora do limite queimado pelo incêndio, seguida de mais quatro projeções que rapidamente ultrapassaram a capacidade de combate dos meios que estavam pré-posicionados".

"Tivemos de fazer um reposicionamento dos meios e as ações decorrem pelos flancos com a intervenção de máquinas de rasto", apontou.

Segundo Abel Gomes, as projeções fizeram alargar o perímetro do incêndio para este, "aumentando de 30% para 40% a área das chamas".

O responsável admitiu que existem agora algumas habitações na linha de fogo e algumas pessoas da localidade de Vale da Coelha foram aconselhadas a abandonarem as habitações".