Quase 200 operacionais, 48 veículos e 11 meios aéreos no combate a fogo em Vila de Rei

Um incêndio que deflagrou hoje em Vila de Rei (Castelo Branco) está a ser combatido por quase 200 operacionais apoiados por 48 veículos e 11 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio começou às 13:32, na freguesia de Vila de Rei, e pelas 15:00 estava a ser combatido por 186 operacionais, 48 viaturas e 11 meios aéreos

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa disse à agência Lusa, pelas 14:20, que "os trabalhos [de combate] decorrem de forma favorável neste momento, para já não há habitações em perigo", esclarecendo que o incêndio está numa zona de mato e povoamento florestal, mas "num local com acesso difícil, com uma vertente muito íngreme".