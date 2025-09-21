ADN pretende valorização da profissão de motoristas de pesados

O ADN, através de um comunicado assinado pelo seu cabeça-de-lista à freguesia do Monte, afirma que é crucial valorizar a profissão de motorista de pesados. António Santos assume tratar-se de uma profissão "de grande desgaste físico e psicológico que deve ser protegida".

O candidato aponta a responsabilidade acrescida de se transportarem passageiros, bem como matérias perigosas.

"O ADN - Madeira recorda que, infelizmente, em caso de acidente grave que envolva a perda de vidas humanas, o foco mediático e suspeitas recaem primeiramente sobre os motoristas, afectando também as suas famílias, mas

todos nós esquecemos que são eles quem têm de viver o resto das suas vidas com o «peso» desse acontecimento, por isso há que prevenir e evitar ter de remediar depois da desgraça consumada", indica António Santos.

Por isso, considera ser importante garantir o acompanhamento médico e psicológico a estes profissionais. O partido defende que "estes profissionais devem ser obrigatoriamente bem acompanhados com frequência nas empresas onde laboram de forma a averiguar se estão bem psicologicamente, se descansam o suficiente para desempenhar as suas funções laborais em segurança para eles e para todos os que circulam na via pública, se estão em condições físicas para tal, se não estão sob efeito de nenhuma substância química (medicamentos) que prejudique os seus reflexos ou até mesmo sob efeito de consumo de álcool, assim como se os veículos que utilizam estão em condições de circularem na via pública sem colocar nada, nem ninguém em risco".

Quanto à remuneração, indica que esta deve reflectir estas responsabilidades, motivando o profissional para o desempenho com brio da sua função. "Lembramos que são a estes profissionais a quem confiamos o transporte

diários dos nossos entes queridos, sejam eles filhos ou netos para escola, pais, primos tios para o trabalho ou até mesmo avós para passearem, assim como são eles que transportam as nossas mercadorias em contentores ou materiais perigosos e inflamáveis para nosso consumo, eles merecem todo o nosso respeito, atenção e consideração", termina.