"GESBA tem desempenhado um papel crucial", diz Rafaela Fernandes
"O JPP só se lembra da banana em vésperas de eleições", acusa Rafaela Fernandes que lamenta que não se fale dos problemas reais do sector, como a "invasão" da Península Ibérica por banana da América Latina ou a ameaça do fim dos apoios comunitários do POSEI.
A deputada do PSAD, que foi secretária da Agricultura no Governo anterior, comentou a portaria que define as regras para o reconhecimento de associações de produtores, perguntando se é legítimo haver entidades que representem "menos de 3% dos produtores".
Rafaela Fernandes também recordou o que era o sector da banana, antes da intervenção do Governo que criou a GESBA, um caos que resultou em atrasos nos pagamentos e deixou os produtores numa situação muito difícil.
A GESBA, uma entidade que é "fiscalizada" ao nível nacional e comunitário, veio responder a uma crise no sector da banana. "A GESBA tem desempenhado um papel crucial", garante.
O modelo de gestão da Madeira, "que a oposição tanto critica", foi elogiado recentemente pelo Governo das Canárias.
