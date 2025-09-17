Milhares voltam a protestar junto da residência de Netanyahu

Milhares de pessoas voltaram hoje a protestar junto da residência do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, contra as suas políticas em relação à ofensiva militar na Faixa de Gaza e aos reféns na posse do Hamas.

Familiares e manifestantes intensificaram os protestos depois de terem surgido informações que os reféns podem ser utilizados como escudos humanos. Muitos manifestantes expressaram a sua preocupação com a possibilidade de serem feridos ou mortos durante a ofensiva militar.

"Esta manhã levantei-me e senti uma explosão procedente de alguma zona situada a uma hora de distância da fronteira", indicou uma familiar de Gali e Ziv Berman, dois reféns que permanecem em Gaza.

"Que se passa com eles, se a minha casa tremeu e está longe? Onde nos leva (o governo)? Para que inferno nos levam?", disse, citada pelo jornal 'The Times of Israel'.

Neste sentido, instou o chefe do governo a reunir com as famílias e tratar do assunto: "Não tem nada de que ter medo. Não somos guerrilheiros. Apenas estamos atormentados. Saia e fale connosco", acrescentou.

As manifestações de protesto ocorreram tambem junto do gabintete do primeiro-ministro.