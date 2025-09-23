Triatleta Vanessa Fernandes homenageada em Machico há 18 anos

Foi em 2007 que, mesmo em dia de descanso, a Câmara Municipal de Machico abriu as suas portas para receber Vanessa Fernandes. A triatleta era a atleta portuguesa mais medalhada a nível mundial.

Vanessa Fernandes estava na Região para participar na prova V Triatlo Cidade de Machico, que se realizaria a 23 de Setembro. Mostrou-se surpreendida por ser homenageada numa ilha e cidade tão distantes da sua casa. Emanuel Gomes, na altura presidente da Câmara, falou do sentimento de orgulho da autarquia a que preside em receber a fina flor do triatlo português.

“Vanessa Fernandes é uma atleta de grande valor, mas que está sempre disponível para participar neste tipo de actividades, independentemente do local, honrando-nos bastante a sua presença”, admitia o autarca.

A atleta prometeu dar o seu melhor na competição e assumiu que gostava de deixar o seu nome inscrito na história do desporto.