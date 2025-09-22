Diogo Jota e André Silva homenageados na cerimónia da Bola de Ouro

O futebolista internacional português Diogo Jota e o irmão André Silva, que morreram num acidente de viação em Espanha, no início de julho, foram hoje homenageados na cerimónia da Bola de Ouro, em Paris.

Além de celebrar os melhores futebolistas da época 2024/25, o evento recordou os dois jogadores através de um vídeo com imagens de ambos, tanto de Diogo Jota, pelo Liverpool e pela seleção portuguesa, como de André Silva, pelo Penafiel.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.

O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das 'quinas' em 2019 e 2025.

Antes, tinha jogado no Gondomar, no qual iniciou a carreira, no Paços de Ferreira e no FC Porto.

O irmão, André Silva, que alinhava no Penafiel, também deu os primeiros passos no clube gondomarense e no FC Porto, tendo estado ainda ligado ao Paços de Ferreira, Famalicão e Boavista.