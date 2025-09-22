Sporting bate Moreirense e continua a três pontos do FC Porto

O campeão em título Sporting somou hoje o quinto triunfo em seis jogos na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense por 3-0, no fecho da sexta jornada.

Luis Suárez, aos 76 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 90, ambos de grande penalidade, e o suplente grego Fotis Ioannidis, aos 90+4, apontaram os tentos dos 'leões', que regressaram às vitórias caseiras, após o 1-2 com o FC Porto.

Na classificação, o Sporting é segundo, com 15 pontos, a três do líder 100% vitorioso FC Porto e com mais dois do que o Benfica, que tem um jogo em atraso, enquanto o Moreirense caiu de terceiro para o quinto posto, mantendo-se com 12.