Mulher sofre acidente de trabalho no Livramento

Uma trabalhadora de 65 anos sofreu, ontem à tarde, uma queda numa escola situada no Livramento, no Funchal, acabando por ficar ferida. 

A mulher, que foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apresentava queixas na zona da lombar, joelho e tornozelo. 

Foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

