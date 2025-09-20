Mulher sofre acidente de trabalho no Livramento
Uma trabalhadora de 65 anos sofreu, ontem à tarde, uma queda numa escola situada no Livramento, no Funchal, acabando por ficar ferida.
A mulher, que foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apresentava queixas na zona da lombar, joelho e tornozelo.
Foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
