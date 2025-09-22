CMF atribui Distinção Turística a António Trindade, Teleféricos Madeira e Associação Barmen

“Três referências que se destacam pela qualidade, profissionalismo e serviço de excelência no setor do Turismo na Madeira, especialmente, no Funchal”. Foi com estas palavras que a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, deu início à apresentação oficial da Semana do Turismo, no átrio dos Paços do Concelho. António Trindade, Teleféricos Madeira e Associação Barmen são homenageados desta edição da Semana do Turismo. Entre 22 e 26 de setembro, a autarquia promove um vasto programa de iniciativas gratuitas, dirigidas a residentes e visitantes.

Em nota à imprensa, a CMF revela que "na sua intervenção, a autarca salientou a importância vital do turismo para a economia local. “Numa economia regional em que mais de 25% da população está empregada neste setor, não poderíamos deixar de nos associar a estas comemorações com uma semana repleta de atividades”, afirmou. Cristina Pedra destacou ainda a relevância do Mercado dos Lavradores – “o edifício público com maior afluência diária” –, palco da maioria das iniciativas programadas, e enalteceu o trabalho “incansável e exemplar” da equipa do Departamento de Economia, Turismo e Mercados.

A sessão de abertura incluiu ainda a abertura da exposição 'Entre Postais e Memórias', com curadoria de Ricardo Ferreira e ilustração da DIMa. Esta mostra, patente até 6 de Outubro, no átrio do Paços do Concelho, composta por uma vasta coletânea de postais, constitui-se como “uma viagem no tempo perpetuando assim a memória e a história do Funchal”, referiu a autarca que se fez acompanhar durante a visita guiada à exposição, por elementos do seu executivo, nomeadamente, as vereadoras Ana Bracamonte e Helena Leal.

No Mercado dos Lavradores, entre os dias 22 e 25 de Setembro, das 09h00 às 17h00, decorre a iniciativa 'Artesão ao Vivo', que contará com a presença dos artesãos José Carlos Sousa, Emanuel Nóbrega, Catarina Lino (Clino Art) e Miguel Ramos (Barro Cru).

Ainda neste espaço, nos dias 24 e 26 de Setembro, entre as 10h30 e as 11h30, realiza-se a visita guiada 'À Descoberta do Mercado dos Lavradores', sob o tema 'Ver, Sentir e Saborear, Sustentando o Futuro'. No dia 25 de Setembro, o Mercado acolhe ainda a Feira Temática de Moda, Bijuteria e Decoração, com especial destaque para marcas e criadores com foco na sustentabilidade.

A CMF revela que "nesta edição são três os homenageados que receberão esta distinção. Mais precisamente, a Teleféricos Madeira S.A., pela criação do teleférico do Funchal que, desde a sua inauguração em 2000, se tornou uma atracção icónica". E salienta: "Oferecendo uma experiência panorâmica única que liga o centro do Funchal ao Monte, o teleférico é um pilar para o turismo, contribuindo decisivamente para a mobilidade e a dinamização económica".

Outro dos vencedores, conforme adianta, "é a Associação de Barmen da Madeira (ABM), fundada em 1973, que tem elevado o nome da região através da valorização da profissão e da promoção de produtos regionais". E prossegue: "A organização de eventos de referência, como o Madeira Barmen Show e o recente Concurso Mundial de Cocktails de 2024, consolida o seu papel na atração de visitantes e na projecção internacional da Madeira".

A CMF destacou ainda o gestor hoteleiro António Trindade, figura fundamental e pioneiro na implementação de serviços de hotelaria de excelência, que foi responsável pela expansão do Grupo PortoBay, cujas unidades emblemáticas, como The Cliff Bay, têm sido decisivas para a promoção e projecção do destino Madeira no mercado turístico internacional.