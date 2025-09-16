Dez infrações por cinto ou cadeirinha registadas nas ilhas

A Campanha de Segurança Rodoviária 'Cinto-me Vivo', da responsabilidade da ANSR, GNR e PSP, decorreu de 9 a 15 de Setembro de 2025 e contou também com a participação dos serviços da administração regional da Madeira. O objectivo foi alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem corretamente os dispositivos de segurança, incluindo cintos e cadeirinhas para crianças, bem como capacetes para motociclos.

Durante a campanha, foram fiscalizados nas Regiões Autónomas 10 casos de não utilização ou uso incorrecto de dispositivos de segurança, entre um total de 648 infracções registadas a nível nacional. As ações de sensibilização incluíram contactos directos com condutores, complementando o trabalho de fiscalização presencial e automatizada.

No âmbito das nove campanhas realizadas até agora no PNF de 2025, foram sensibilizadas presencialmente 6.385 pessoas, com mais de 568 mil condutores fiscalizados presencialmente e 51 milhões de veículos controlados por radar em todo o país, incluindo a Madeira.

A campanha reforça que a sinistralidade rodoviária não é inevitável e que comportamentos seguros na estrada podem evitar acidentes graves.