'Calheta – Green Market Madeira' acontece nos dias 27 e 28 de Setembro

O 'Calheta – Green Market Madeira', promovido pela Falésia Atelier com o patrocínio da autarquia da Calheta, realiza-se nos dias 27 e 28 de Setembro, na Praceta 24 de Junho, com entrada livre.

Depois de uma edição de sucesso naquele concelho, no passado mês de Maio, o 'Calheta – Green Market Madeira' está de volta para mais dois dias repletos de actividades focadas na sensibilização 'Alimentar o Futuro'.

De acordo com nota à imprensa, a iniciativa contará com a participação de cerca de 45 marcas e artesãos, que apresentarão uma diversidade de produtos e/ou objectos com uma maior consciência, numa produção de menor impacto ambiental.

O evento será apresentado amanhã, às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.