Um dia de Sol a fechar a primeira quinzena de Setembro na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, na Madeira, céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.
O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
As temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 28 graus na Madeira e entre os 21 e os 26 graus no Porto Santo.
Especificamente para a área do Funchal, teremos céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, passando gradualmente a ondas de norte com 2 a 2,5 metros de altura a partir do final da tarde. Na costa Sul as ondas são do quadrante sul com 1 metro de altura.
Em relação à temperatura da água do mar, vai rondar os 23/24ºC.