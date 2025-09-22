Rui Marques defende aposta séria na construção de caminhos agrícolas

Num concelho marcado pela forte tradição agrícola, com produções de relevo como a cana-de-açúcar e a banana, Rui Marques, candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol, defende que a autarquia deve assumir uma aposta séria na construção de caminhos agrícolas e acessos rurais.

Num concelho com forte predominância agrícola e com duas produções fortes como é o caso da cana-de-açúcar e da banana, é fundamental que exista uma aposta séria, por parte da Câmara Municipal, na construção de caminhos agrícolas e de acessos rurais, que, por um lado, facilitem a vida a quem trabalha a terra e precisa de deslocar-se aos seus terrenos e, por outro, torne mais próximas algumas moradias que ainda se encontram distantes das vias principais". Rui Marques, candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol

Numa acção de proximidade, o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol fez questão de assumir esse compromisso, garantindo que, caso vença as eleições do próximo dia 12 de Outubro, serão construídos caminhos agrícolas nas três freguesias do concelho.

Em nota emitida à imprensa, diz que “este trabalho foi feito no passado e deve voltar a ser feito, para benefício directo da população”, lembrando que, sob a sua gestão camarária, foram construídos dezenas de caminhos e acessos agrícolas, ao contrário do que sucedeu nestes últimos oito anos de gestão socialista, “durante os quais apenas foi construído um caminho e outro está em vias de conclusão”.

Rui Marques que avança que já estão definidas várias intervenções a cumprir, através de Fundos Comunitários e de acordo com as prioridades apuradas, destacando, entre outras e apenas como exemplo, os caminhos agrícolas entre a Igreja do Carvalhal e o Socorro – Canhas, entre a estrada de Santo António e o Caminho do Lombo, no interior do Lugar de Baixo, no Sítio da Cova da Fazenda – Terças, entre a Estrada do Carvalhal e o Caminho do Ribeiro – Canhas, assim como os Caminhos no Sítio do Passo – Madalena do Mar, no Sítio da Terra Chã – Mantilha e o prolongamento do Caminho do Lombo – Madalena do Mar.

Paralelamente, prossegue o candidato, também é seu objectivo assegurar a 2ª fase dos Caminhos Agrícolas ao Sítio do Pico da Fajã e Eiras, ao Sítio das Urzes e ao Sítio da Faia, sem esquecer a pavimentação do Caminho de terra batida entre a Ribeira da Ponta do Sol e o Sítio da Fajã e o seu prolongamento até ao sítio da Urtiga – Lombo das Terças.

Intervenções às quais se poderão associar outras ao longo do mandato, em função das necessidades que forem sendo identificadas, que Rui Marques considera essenciais para beneficiar a população local e garantir que o sector agrícola ganhe mais e melhores condições ao seu desenvolvimento, através de novas acessibilidades, deixando claro que, de acordo com o saldo da conta de gerência do ano anterior, a autarquia tem margem financeira para corresponder a esta necessidade e para fazer mais do que tem feito até agora.

E concluiu: "No passado, a construção de caminhos agrícolas foi uma das marcas do meu executivo e é fundamental que se retome esta dinâmica, cumprindo políticas que sirvam as pessoas, que ajudem a desenvolver o concelho e que não sirvam apenas para cumprir calendários políticos".